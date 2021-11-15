Попова отметила спад заболеваемости COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в России снизилась впервые за два месяца.

"Мы говорили о том, что предыдущие две недели характеризовались ростом всего на два процента, и вот по итогам, по результатам всех мер, которые были приняты на неделе нерабочих дней, мы сегодня фиксируем снижение в целом по стране на два процента", — приводит слова Поповой РИА Новости.

Она подчеркнула, что ситуацию с COVID-19 удалось переломить в 43 субъектах, еще в 33 наблюдается незначительное увеличение числа зараженных пациентов.

"У нас только один субъект сегодня находится в фазе роста, имеет превышения над российскими показателями — это Амурская область", — добавила глава ведомства.