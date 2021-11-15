Гюльнара Мамедзаде: Азербайджан тесно сотрудничает с Россией в экономике

Бизнес-контакты Азербайджана с Россией разнообразны и имеют значительный потенциал для расширения с учетом возможностей, открывшихся после деоккупации азербайджанской земли год назад. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала директор Центра международной политики и безопасности Baku Network Гюльнара Мамедзаде, комментируя открытие в Баку 25-го Международного бизнес-форума

"Азербайджан плотно работает с Россией по многим экономическим направлениям, в том числе по шести Дорожным картам. Бизнес-сообщества двух стран расширяют взаимодействие в химической промышленности, машиностроении, металлургии, аграрном секторе, фармацевтике и биотехнологиях. Также у нас есть совместные проекты на Каспии, а это очень важное направление в системе внешнеполитических и экономических интересов обеих стран", - сказала она.

"После освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации открылось дополнительное пространство для экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном, в том числе через призму транспорта и логистики. Российским инвесторам, наверное, важно ускорить и расширить свое внимание к этим территориям. Тот же Зангезурский коридор отвечает интересам обеих сторон, как, в принципе, и интересам всех стран региона, имеющим намерение получить свое место и роль в новой транспортно-магистральной системе Евразии", - подчеркнула Гюльнара Мамедзаде.

"К числу привлекательных сфер для российских инвесторов относятся технопарки, строительство инфраструктуры для промышленных парков, развитие зон зеленой энергии и цифровой экосистемы. Если стороны и далее будут двигаться в текущем интенсивном графике экономического сотрудничества, их роль в качестве ключевых партнеров в Кавказско-Капийском регионе будет кратно усилена", - ожидает директор Центра международной политики и безопасности Baku Network.

В целом в развитии своего бизнеса в Азербайджане сейчас заинтересованы многие страны. "Последовательно повышается внимание к Азербайджану со стороны международных партнеров по бизнесу и экономическому взаимодействию, равно как и Азербайджан стремится максимально расширить круг своих экономических партнеров на мировом и региональном уровне. Роль Азербайджана в большом геоэкономическом пространстве заметно наращивается, поскольку республике есть что предложить партнерам, учитывая самый крупный на Южном Кавказе экономический потенциал страны и налаженные многовекторные коммуникации с внешним миром", - указала она.

"Стратегические инициативы Азербайджана открывают партнерам возможности подключения к новым рынкам, к расширению схем экономической кооперации на региональном и межрегиональном уровне, в том числе по направлениям Азия-Европа, Южный Кавказ-Каспий-Центральная Азия и другие. Азербайджан задействован во многих международных схемах и транснациональных проектах, включая МТК "Север-Юг" и "Восток-Запад", "Южный газовый коридор", перспективы Зангезурского коридора, высокую степень применения Азербайджаном новых технологий, аграрный, промышленный потенциал, биоресурсы и другие направления. Все эти схемы должны эффективно работать, что требует от Азербайджана соответствующей и постоянной активности на международном поле", - сообщила Гюльнара Мамедзаде.

"Пандемия не только разрушает и меняет привычные экономические модели, но и открывает возможности для кооперации на новом уровне, по новым схемам освоения ресурсов и направления инвестиций. Региональные альянсы, в которых присутствует Азербайджан, имеют в основе своей доминирующие экономические интересы, включая перспективы платформы "3+3", в Каспийском формате, на уровне Организации тюркских государств и многие другие", - добавила директор Центра международной политики и безопасности Baku Network.

"На данном этапе бизнес интересы Азербайджана приоритетно фокусируются на привлечение инвесторов и реализацию различных экономических программ на освобожденных территориях, в том числе с применением новых технологий, создание "умных городов" и использование возобновляемых источников энергии. На этих территориях армянские оккупанты разрушили абсолютно все. За истекший после Победы год Азербайджан развернул масштабные программы возрождения, вкладывает огромные средства в строительство инфраструктуры, но инвестиционные вливания помогли бы ускорить этот процесс. Возможно, что те экономические схемы, которые сложатся на освобожденных территориях Азербайджана, со временем спроецируются и на платформу "3+3". Это своего рода малая модель, определяющая в перспективе модель более масштабной экономической кооперации", - рассказала эксперт.

"Надо отметить, что наблюдается повышенный интерес со стороны инвесторов к освобожденным территориям, учитывая большое пространство возможностей для экономических выгод, как для государств, так и для бизнеса, включая малый и средний бизнес. Сегодня на форуме уже было отмечено, что в ближайшие пять лет развитию частного сектора будет уделяться приоритетное внимание, что позволит многим странам частично облегчить пандемическую нагрузку на экономики и способствовать экономической трансформации с наименьшими рисками, включая социальные программы. По этой причине региональные экономические программы станут более востребованы", - заключила Гюльнара Мамедзаде.