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В результате ДТП в Крыму пострадали два человека

В результате ДТП в Крыму пострадали два человека

Автоавария с участием двух легковых машин и КамАЗа произошла в Крыму, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Происшествие произошло в районе села Виноградное на дороге Симферополь – Ялта. По предварительным данным, водитель Ford Focus двигался из Ялты в Симферополь и столкнулся с попутным КамАЗ-5511.

"Затем легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП водитель и пассажир Ford получили телесные повреждения.

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