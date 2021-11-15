В результате ДТП в Крыму пострадали два человека

Автоавария с участием двух легковых машин и КамАЗа произошла в Крыму, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Происшествие произошло в районе села Виноградное на дороге Симферополь – Ялта. По предварительным данным, водитель Ford Focus двигался из Ялты в Симферополь и столкнулся с попутным КамАЗ-5511.

"Затем легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП водитель и пассажир Ford получили телесные повреждения.