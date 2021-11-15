Мишустин обеспокоен уровнем коллективного иммунитета в Дагестане

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил обеспокоенность ситуацией с коронавирусом COVID-19 в Дагестане. В частности, он обратил внимание главы региона Сергея Меликова на то, что в республике низкий уровень коллективного иммунитета и темпы вакцинации.

"В республике сегодня самый низкий показатель коллективного иммунитета по стране, всего 23%", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

"Вызывает беспокойство и то, что прививку сделали лишь около четверти жителей старше 60 лет, а ведь для них коронавирус особенно опасен", - добавил глава правительства.

Мишустин также обратился к Меликову с просьбой подробно доложить о том, что делается, чтобы остановить распространение инфекции, и какие меры принимаются для наращивания темпов вакцинации.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, COVID-19 в Дагестане диагностировали у 58 456 человек. Справились с болезнью 53 902 жителя региона, умерли - 2835.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 253 млн, из них более 5,1 млн человек скончались. В России выявили 9 109 094 случая заражения.