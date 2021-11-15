Попова: европейский регион лидирует по росту заболеваемости коронавирусом

Максимальный рост заболеваемости коронавирусом в настоящее время фиксируется в европейском регионе, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"Хочу отметить, что на европейский регион сегодня приходится максимально-интенсивный рост заболеваемости в мире. Это связано, как говорят эксперты, с сезонностью и с особенностью эпидпроцесса в этом регионе. Это сегодня лидер в мире", - отметила она.

Она призвала активнее проводить экспресс-тестирование на коронавирус среди людей с признаками ОРВИ и гриппа.