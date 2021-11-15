В Минздраве оценили эффективность QR-кодов в борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом COVID-19, что веденная система QR-кодов дает эффективный результат в борьбе с распространением инфекции.

"Мы наблюдаем, что система введения QR-кодов дает высокую эффективность, показала себя... эффективной для сдерживания заболеваемости", - цитирует главу Минздрава РИА Новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, COVID-19 в России диагностировали у 9 109 094 человек. Справились с болезнью 7 812 557 жителей страны, умерли - 256 597.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 253 млн, из них более 5,1 млн человек скончались.