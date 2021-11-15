Рост заболеваемости коронавирусом в КБР привел к увеличению коечного фонда ковид-госпиталей

В Кабардино-Балкарии открыли дополнительный ковидный госпиталь на 120 мест, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"В связи с ростом численности новых зараженных коронавирусом министерством здравоохранения КБР было принято решение о возобновлении работы госпиталя особо опасных инфекций в Чегеме, где развернуто 120 коек, 60 из которых оснащены кислородом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больница в Чегеме стала седьмым действующим госпиталем в Кабардино-Балкарии. В целом, в госпиталях республики развернуто 1733 койко-места для пациентов с COVID-19.