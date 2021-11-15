Названы победители конкурса "Вкусы России"

На конкурсе "Вкусы России" были поданы 720 заявок из 84 российских регионов. Победителей выбрала конкурсная комиссия.

В номинации "На всю Россию" победила камчатская нерка, второе место досталось вину "Балаклава" из Севастополя, третье - астраханской вобле.

Кубанский борщ занял первое место в номинации "Кулинарное наследие". Следом идут аланские пироги (Северная Осетия) и пожарская котлета из Тверской области.

Астраханская осетровая икра победила в номинации "Вкус без границ", ставропольские яблоки стали лучшими в категории "Нас выбирают".

Полный список победителей можно посмотреть на сайте конкурса.