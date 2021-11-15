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Байден обсудит с Си Цзиньпином "правила игры"

Байден обсудит с Си Цзиньпином &quot;правила игры&quot;

США полагают, что запланированная на сегодня онлайн-встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина главным образом будет направлена на то, чтобы конкуренция между странами не привела к конфликту. Об этом сообщила накануне на спецбрифинге представитель администрации США высокого ранга.

"Мы считаем, что эта встреча на уровне лидеров важна для того, чтобы конкуренция осуществлялась ответственным образом", - цитирует ее ТАСС.

По словам представителя администрации, данное взаимодействие важно, так как позволяет установить правила соперничества по двум ключевым моментам. "Первый - гарантировать, что конкуренция не приведет к конфликту. Во-вторых, мы также считаем, что эта встреча <...> направлена на обеспечение соблюдения правил игры", - пояснила она.

Сотрудница отметила, что для американского лидера это возможность прямо сказать председателю КНР, что он ожидает от него соблюдения правил игры, как это делают другие ответственные страны.

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