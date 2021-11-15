Началась регистрация российского "Спутника Лайт" в Сербии

Министр по инновациям Сербии Ненад Попович объявил о начале процедуры регистрации противокоронавирусной вакцины "Спутник Лайт" началась в Сербии.

Попович является соглавой межправительственного комитета по научно-техническому и экономическому сотрудничеству Сербии и России. На полях форума в Дубае он встретился с руководителем Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.

"Попович и Мантуров подтвердили, что сербская сторона начала процедуру регистрации вакцины "Спутник Лайт" в Республике Сербии, тем самым Сербия станет первой страной в Европе, которая применяет эти высокоэффективные "бустер"-вакцины", - заявили в пресс-службе Поповича.

Стоит отметить, что Сербия станет первой европейской страной, применяющей "Спутник Лайт".