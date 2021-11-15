Турция и Иран обсудили формат "3+3"

Турция заинтересована в сотрудничестве с Ираном в формате "3+3" (Азербайджан, Грузия, Армения, Турция, Иран и Россия). Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил сегодня на совместной пресс-конференции в Тегеране с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Он подчеркнул, что Анкара тесно взаимодействует с Тегераном по многим региональным вопросам, в том числе в контексте задействования формата 3+3 на Южном Кавказе.

Помимо этого, Чавушоглу обратил внимание на то, что вместе с двусторонними отношениями Турция хочет развивать региональное и международное сотрудничество с Ираном. "В рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Иран будет подписана "дорожная карта" о сотрудничестве двух стран", - поведал он.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства заметил, что Турция и Иран могут прилагать активные усилия для устранения проблем в регионе. "Это касается не только Сирии, но и нашего соседа - Ирака. Кроме того, имеют место процессы в Персидском заливе, Йемене", - цитирует его агентство Anadolu.

В свою очередь, Абдоллахиян отметил, что в скором времени ожидается визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Иран.

Чавушоглу также рассказал, что в ходе встречи с иранским коллегой они обсудили также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и последние события в Афганистане.