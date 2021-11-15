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В Подмосковье начинается подготовка к Новому году

В Подмосковье начинается подготовка к Новому году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение приступить к подготовке праздничных программ к Новому году.

"Это часть нашей работы: настроение, удобство, большое количество людей, ребятишек, отдыхает на новогодние каникулы в Подмосковье. Мы должны позаботиться, мы должны уделить этому внимание. Знаю, что главы (городских округов) профессионально к этому относятся, внимательно", - сказал губернатор региона в ходе оперативного совещания с министрами и главами округов.

Он призвал в этом году предусмотреть в каждом округе "интересные, содержательные программы".

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