Столтенберг: НАТО не угрожает России в Черном море

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что присутствие альянса в водах Черного моря носит оборонительный характер.

"Мы присутствуем на востоке альянса с 2014 года. Это присутствие носит исключительно оборонительный характер и не угрожает России", - цитирует генсека РИА Новости.

По словам Столтенберга, НАТО беспокоит "необычная концентрация российских военных" на границе России и Украины.