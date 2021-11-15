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Столтенберг: НАТО не угрожает России в Черном море

Столтенберг: НАТО не угрожает России в Черном море

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что присутствие альянса в водах Черного моря носит оборонительный характер.

"Мы присутствуем на востоке альянса с 2014 года. Это присутствие носит исключительно оборонительный характер и не угрожает России", - цитирует генсека РИА Новости.

По словам Столтенберга, НАТО беспокоит "необычная концентрация российских военных" на границе России и Украины.

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