Вагит Алекперов: нефти по $100 не будет

Глава российской нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов сомневается в том, что в ближайшее время цена на нефть вырастет до $100 за баррель. Об этом он заявил на конференции ADIPEC.

При этом президент НК допустил, что "это может быть краткосрочное изменение". "Сегодня энергетические компании обладают уникальным добывающим и финансовым потенциалом, который должен быть использован для удовлетворения в потреблении нашей продукции", - объяснил Алекперов.

Он также подчеркнул, что у стран ОПЕК+ есть уникальная возможность реагировать на то, что происходит на рынке. "В 2022 году мы не должны допустить резкого всплеска цены на нефть и на газ, мы должны работать над тем, чтобы удовлетворить рынок", - глава "Лукойла".