Трасса М-11 между Москвой и Петербургом станет непрерывной в 2023 году

Скоростная платная трасса М-11 между Москву и Санкт-Петербург будет достроена к концу 2023 года.

Как рассказал глава ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Вячеслав Петушенко, строительство данной трассы - главный успех госкомпании за последние годы.

Два крупных участка трассы общей протяженность более 606 км были сданы два года назад. "На сегодняшний день ни одного перекрестка, ни одного пересечения в одном уровне. Есть маленький кусочек (для достройки) - обход Твери. Мы планируем, что к концу 2023 года мы обязательно его построим, и тогда у нас будет первая трасса в России, соединяющая две столицы", - сообщил Петушенко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

На трассе были расширены все узкие места, скорость движения по М-11 составляет 130 км/ч. "Причем с допусками, которые сегодня есть, мы понимаем, что от Москвы до Питера можно доехать за пять часов совершенно спокойно", - отметил глава "Автодора".