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COVID-19 продлил дистант в одном из крупнейших вузов КЧР

COVID-19 продлил дистант в одном из крупнейших вузов КЧР

Карачаево-Черкесский государственный университет имени объявил о продлении еще на неделю удаленный обучения, сообщает администрация образовательного учреждения.

"Несмотря на то, что наметились некоторые положительные сдвиги и незначительные признаки стабилизации эпидобстановки, сохраняется высокий риск заражения. В связи с этим принято решение с 15 по 20 ноября продолжить образовательный процесс в дистанционном режиме", - приводит администрация слова ректора вуза Таусолтана Узденова.

На дистанционное обучение преподаватели и студенты университета перешли с 30 октября.

Напомним, что для недопущения распространения COVID-19 27 октября в Карачаево-Черкесии усилили ограничения.

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