В Узбекистане хотят штрафовать за прием на работу родственников

В Узбекистане до 30 ноября на общественном обсуждении находится законопроект, который введен штрафы за прием на работу родственников.

Изменения будут внесены в Трудовой кодекс и Кодекс об административной ответственности республики.

Штрафы планируется налагать в случае, если речь идет о работе в рамках одного государственного органа или, если родственник работает в организации, непосредственно контролируемой вышестоящей структурой, где работает другой родственник.

Нововведение коснется близких родственников: родители, супруги, дети, внуки, правнуки, прабабушки, прадедушки, бабушки, дедушки, родители супругов, их братья и сестры, их дети.

За несообщение работодателю о наличии близких родственников на предприятии может быть установлен штраф в размере от 15 до 20 БРВ (4-5,4 млн сумов). Если руководитель госоргана знал о родстве своих подчиненных, но не принял должных мер, его могут оштрафовать на 25-30 БРВ (6,7-8,1 млн сумов).