ОПЕК через две недели обсудит кандидатуру аль-Гаиса на пост генсека

ОПЕК обсудит на декабрьской встрече министров кандидатуру представителя Кувейта Хейсама аль-Гаиса для назначения на пост генсека организации с 1 августа 2022 года. Об этом заявил в кулуарах Международной нефтегазовой выставки ADIPEC-2021 министр нефти и высшего образования Кувейта Мухаммед Абдель Латиф аль-Фарес.

"Да, этот вопрос есть в повестке", - цитирует его ТАСС.

Кувейтский министр также отметил, что обсуждаются и другие кандидаты. При этом он стал уточнять, о ком идет речь.

Напомним, встреча министров ОПЕК состоится 1 декабря 2021 года.