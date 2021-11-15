Кремль готов выступить посредником в решении вопроса с мигрантами на границе Беларуси с Евросоюзом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ могла бы помочь разрешить кризис с мигрантами на границах Беларуси с Евросоюзом в качестве посредника.

"В данном случае - исключительно в качестве переговорного посредника, что отчасти и имеет место", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Путин проводил по этой теме телефонные разговоры с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель, а также контактировал с президентом Беларуси Александром Лукашенко. "Собственно, после этого президент высказывал надежду на то, что состоятся прямые контакты [между Брюсселем и Минском]", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Он также отметил, что Россия считает неверным заявление Госдепартамента США о том, что действия Беларуси в ситуации с мигрантами якобы сеют раздор и отвлекают от действий России на границе с Украиной. "Мы оцениваем это заявление как неверное. Это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе", - пояснил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова всячески содействовать разрешению ситуации с мигрантами, сложившейся на белорусско-польской границе, если от нее что-то будет зависеть.

Напомним, 8 ноября несколько тысяч находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону границы с Польшей. Они пытались сломать забор и перерезать колючую проволоку. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ. Власти Польши подчеркнули, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны.