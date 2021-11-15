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Эрдоган: для Турции важно знать, кто есть кто

Эрдоган: для Турции важно знать, кто есть кто

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает себя самым опытным из мировых лидеров.

"Я знаю мир. Среди сегодняшних лидеров я - самый опытный. Говорю это для того, не чтобы хвалиться, а чтобы определить свое место среди других лидеров. Потому что для моего народа важно знать, кто есть кто", - приводит слова главы республики РИА Новости.

Эрдоган в 2014 году одержал победу на выборах президента Турции. В 2018 году вновь был избран на пост руководителя государства.

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