Новый вариант дельта-штамма обнаружили в Норвегии

В Норвегии выявили новый вариант дельта-штамма коронавируса, передает телекомпания NRK.

В институте национального здравоохранения Норвегии сообщили, что новый вариант вируса не более заразен или опасен чем остальные. Предполагается, что вакцина эффективно работает против нового варианта дельты AY. 63.

Разновидность вируса впервые выявили в Норвегии в июне, с тех пор она циркулирует по стране.

"У нас нет данных о том, что вакцина не действует против этого варианта, существенных причин для беспокойства нет", - отметила представитель института Каролина Брагстад.