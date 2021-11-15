Игорь Коротченко: в Карабахе хотят столкнуть азербайджанских военных и российских миротворцев

Теракты, подобные тому, что был совершен против азербайджанских военных и российских миротворцев в Карабахе, являются следствием, метастазами послевоенной реваншистской политики Еревана, не желающего признавать территориальную целостность Азербайджана. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Пока в карабахском регионе Азербайджана остаются армянские незаконные вооруженные формирования, подобного рода инциденты неизбежны. Армянские незаконные вооруженные формирования в Карабахе подобны раковой опухоли, которая обязательно будет давать метастазы – в виде терактов, нападений и провокаций. Рано или поздно, но такие события будут повторяться, пока в зоне ответственности российских миротворцев нелегально находятся вооруженные люди. И к этому надо быть готовым", - подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание, что сторонники реванша взяли курс на попытку подставить российских миротворцев под ответный огонь с азербайджанской стороны. "Стратегическая цель – спровоцировать вооруженное столкновение между азербайджанскими военными и российскими миротворцами. Допустим, армянский террорист бросил гранату, а азербайджанские военнослужащие открыли по нему огонь на поражение, и в ходе инцидента пострадали наши миротворцы. По мнению армянских лоббистов и сепаратистов такой план является шансом на сохранение российского присутствия в Карабахе", - отметил главный редактор "Национальной обороны".

Одновременно ведется информационная борьба за представление в России сепаратистов жертвами. "На высшем политическом уровне Россия не раз подтверждала и подтверждает свою заинтересованность в выполнении трехстороннего Заявления, а также признание территориальной целостности Азербайджана. На более низких уровнях активно работает лобби армянских националистов, цель которого – надеть на россиян некие очки, через которые Россия смотрела бы на ситуацию в Карабахе не своими глазами, а сквозь призму чужих интересов. Над выполнением этой задачи лоббисты работают ежедневно", - обратил внимание Игорь Коротченко.