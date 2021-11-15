Лукашенко: мигранты не станут проблемой для Евросоюза

Если Польша не предоставляет для беженцев гуманитарный коридор, то "Белавиа" предоставит самолеты для их отправки в Германию, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Что за проблема?", - приводит его слова Sputnik Беларусь.

Помимо этого, Лукашенко напомнил о недавнем предложении руководства Мюнхена принять беженцев, которые находятся на границе. По его словам, две-три тыс мигрантов не станут проблемой для ЕС.