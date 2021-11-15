Набиуллина не исключила скорого повышения ключевой ставки

Центробанк России на ближайших заседания может снова повысить ключевую ставку, сообщила в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Центральный банк обязательно должен был вмешаться, чтобы предотвратить рост инфляции. Именно поэтому мы повысили ставку на последнем заседании до 7,5%, и возможно, будем рассматривать необходимость дальнейшего повышения на ближайших заседаниях", - заявила глава регулятора.

Набиуллина подчеркнула, что необходимо вернуть инфляцию к цели, "чтобы не потерять доверие людей".

С начала 2021 года ключевая ставка выросла на 3,25 п.п. Решения по денежно-кредитной политике оказывают влияние на инфляцию с лагом в три-шесть кварталов, добавила она. "Повышения ставки, которые мы уже предприняли, они начали влиять на экономику. Мы начали в марте, и мы уже видим некоторые изменения, которые, на наш взгляд, будет нарастать", - отметила Набиуллина.

Она пояснила, что инфляция является бедой и разрушает благополучие россиян. "Когда нам говорят, что можно и допустить инфляцию, главное, держать ставку низкой, чтобы рос кредит повсюду, мы не можем согласиться. Инфляция - это реальная беда, которая делает людей беднее. И рост инфляционных ожиданий нас действительно тревожит, и то, как он уже сейчас повлиял на финансовое поведение, показывает, как люди боятся инфляции", - рассказала глава ЦБ.

"Мы, в конечном счете, работаем не ради роста кредитных портфелей банков. <…> А нам нужно благополучие людей", - заключила Набиуллина.