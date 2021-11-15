Пятерым участникам митинга во Владикавказе вынесли приговор

Кировский районный Ростова-на-Дону приговорил пятерых участников прошлогодних массовых беспорядков во Владикавказе к срокам до четырех лет лишения свободы сообщает пресс-служба судов Ростовской области.

Отмечается, что участников незаконной акции протеста Ахсартага Айларова, Бимболата Бекузарова, Джона Джиоева, Валерика Меликяна осудили на 3,5 года колонии общего режима по части 2 статьи 212 УК РФ ("участие в массовых беспорядках"). Кроме того, Заурбек Кайтмазов, ранее судимый за кражу, проведет 4 года в колонии общего режима (пункт "а, в" часть 2 статья 158 УК РФ)

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону уже вынесли приговор десяти участникам беспорядков в Северной Осетии, их приговорили к срокам от четырех лет и девяти месяцев до 6,5 лет.

Напомним, что 20 апреля прошлого года во Владикавказе состоялся несанкционированный митинг противников коронавирусных ограничений. Его участники собрались на центральной площади, а затем переместились к Дому правительства. Тогдашний глава республики Вячеслав Битаров позже встретился с протестующими.