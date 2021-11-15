Узбекистан и Казахстан проведут совместные военные учения

На окружном полигоне "Термез" в Узбекистане состоятся совместные с Казахстаном учения Hamkorlik-2021.

В Минобороны Казахстана уточнили, что учения будут проходить с 17 по 24 ноября. Целью учений является повышение уровня взаимодействия вооруженных сил двух государств.

На учениях военные отработают проведение поисково-разведывательной операции, действия подразделений боевого охранения при уничтожении передовых отрядов противника, отражение наступления и последующую ликвидацию незаконных вооруженных формирований, эвакуацию с поля боя раненых и техники.

В маневрах примут участие свыше 100 военнослужащих из Казахстана, кроме того будет задействовано звено многофункциональных истребителей Су-30СМ, военно-транспортные самолеты С-295, тактические беспилотники.