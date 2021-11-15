В России выявили 38,4 тыс новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 38,4 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 38 420 тыс в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 664 (6,9%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 3 789, в Московской области – 2666, в Петербурге – 2 968. В Крыму новых случаев 860, в Ставропольском крае - 509, в Краснодарском крае - 589, в Дагестане - 163, в Кабардино-Балкарии - 135, в Чечне - 113, в Северной Осетии - 102, в Карачаево-Черкесии - 88, в Адыгее - 82, в Ингушетии - 81.

Суточный прирост составил 0,42%, общее число инфицированных в России достигло 9 109 094 человека.

Выписаны за сутки по выздоровлении 27 972 человека, за весь период - 7 812 557 человек.

Умерли за сутки 1 211 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 256 597 человек.