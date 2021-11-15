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Папикян сменил Карапетяна на посту главы Минобороны Армении

Папикян сменил Карапетяна на посту главы Минобороны Армении

Министр обороны Армении Аршак Карапетян освобожден от занимаемой должности. Об этом говорится в указе, размещенном на сайте президента республики.

Новым главой Минобороны назначен Сурен Папикян. Еще одним указом Папикян освобожден от должности вице-премьера, передает "Sputnik Армения".

Напомним, Карапетян занимал пост министра обороны с апреля 2021 года. Ранее он на протяжении многих лет возглавлял управление разведки Генштаба и был отправлен в отставку после апрельских боев 2016 года. После прихода к власти Пашиняна в мае 2018 года его назначили на пост советника премьер-министра.

Сурен Папикян в 2018 году занял пост министра территориального управления и развития. 2 августа 2021 года указом президента был назначен на должность вице-премьера Армении.

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