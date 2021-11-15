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Мурашко призвал вакцинироваться "Спутником V" и вакциной от гриппа одновременно

Мурашко призвал вакцинироваться &quot;Спутником V&quot; и вакциной от гриппа одновременно

Глава Минздрава Михаил Мурашко не исключил того, что комбинация вакцин от коронавируса "Спутник V" и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект.

По его словам, первые результаты испытаний одновременного введения препаратов показало, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. "Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее", - перечислил выгоды глава ведомства.  

Далее Мурашко отметил, что невакцинированные от коронавируса граждане переносят заболевание намного хуже вакцинированных, передает ТАСС.

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