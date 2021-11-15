Владимиров инициировал проверку состояния воздуха в Невинномысске

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров отреагировал на ЧП в Невинномысске. Как сообщалось в промзоне произошла разгерметизация цистерны с остаточным содержанием азотно-аммиачной газообразной смеси.

"Возгораний нет. Никто не пострадал. Потребности в эвакуации людей тоже нет. Поручил направить в Невинномысск передвижную лабораторию для проведения исследования состояния воздуха. Ситуацию держу на контроле", - написал он в Instagram.

В результате ЧП никто не пострадал, на месте ведутся работы по ликвидации последствий ЧП.