Власти Крыма прокомментировали ситуацию с ковид в регионе

Власти Крыма считают ситуацию с распространение коронавирусной инфекции напряженной, но контролируемой. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Константин Скорупский. По его словам, темпы прироста вышли на плато.

"В целом, ситуация напряженная, но она под контролем, стабильная. Можно говорить, что мы вышли на какое-то плато", - сказал он в понедельник в эфире телеканала "Крым-24".

В настоящее время, по словам Скорупского, необходимости в увеличении коечного фонда нет.

Кроме того, он отметил, что региональное руководство рассчитывает на сохранение нынешних темпов вакцинации. "Мы вакцинируем на всех пунктах вакцинации порядка 15 тыс. человек в сутки. На сегодня уже привиты первым компонентом и ревакцинированы, то есть люди уже получили третью вакцину, более 800 тыс", - сказал Скорупский, уточнив, что если темпы останутся прежними, то "мы к Новому году достигнем того необходимого результата".