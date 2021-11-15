Армения через границу обстреляла азербайджанских военных

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в поселках Зейлик и Йеллидже Кельбаджарского района, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Ночью 15 ноября вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в поселках Зейлик и Йеллидже Кельбаджарского района со своих позиций в поселке Юхары Шорджа Гегаркуникской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что позиции армии Азербайджана подверглись интенсивному обстрелу с противоположной стороны из огнестрельного оружия различного калибра, включая снайперские винтовки и гранаты.

Помимо этого, утром 15 ноября армянские военные обстреляли два грузовика КамАЗ и подразделения, которые проводили дорожные работы по восстановлению инфраструктуры на этом направлении. По данным министерства, никто не пострадал.

"Для предотвращения провокаций вооруженных сил Армении, а также обеспечения безопасности инженерных работ на боевых позициях азербайджанские подразделения приняли адекватные меры. Ситуация находится под контролем азербайджанских войск", - подчеркнули в пресс-службе.

В Минобороны напомнили, что вся ответственность за последствия провокаций на государственной границе лежит на руководстве Армении.