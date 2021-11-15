Главная » Новости
Азербайджан Иран

Армения через границу обстреляла азербайджанских военных

Армения через границу обстреляла азербайджанских военных
Армения через границу обстреляла азербайджанских военных
Армения через границу обстреляла азербайджанских военных
Армения через границу обстреляла азербайджанских военных
Армения через границу обстреляла азербайджанских военных

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в поселках Зейлик и Йеллидже Кельбаджарского района, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Ночью 15 ноября вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в поселках Зейлик и Йеллидже Кельбаджарского района со своих позиций в поселке Юхары Шорджа Гегаркуникской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что позиции армии Азербайджана подверглись интенсивному обстрелу с противоположной стороны из огнестрельного оружия различного калибра, включая снайперские винтовки и гранаты.

Помимо этого, утром 15 ноября армянские военные обстреляли два грузовика КамАЗ и подразделения, которые проводили дорожные работы по восстановлению инфраструктуры на этом направлении. По данным министерства, никто не пострадал.

"Для предотвращения провокаций вооруженных сил Армении, а также обеспечения безопасности инженерных работ на боевых позициях азербайджанские подразделения приняли адекватные меры. Ситуация находится под контролем азербайджанских войск", - подчеркнули в пресс-службе.

В Минобороны напомнили, что вся ответственность за последствия провокаций на государственной границе лежит на руководстве Армении.

595 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!