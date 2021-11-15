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Аскар Мамин заверил, что в Казахстане не будет проблем с электроэнергией

Аскар Мамин заверил, что в Казахстане не будет проблем с электроэнергией

В Казахстане не будет проблем с обеспечением электроэнергией, сообщил в понедельник премьер-министр республики Аскар Мамин.

Ранее в нескольких регионах наблюдались проблемы с подачей электричества. "По Жамбылской ГРЭС и Экибастузу - выведем из ремонта и дополнительно введем более 2 тыс МВт. Это даст нам возможность полностью снять вопросы электроэнергии как в экономике, так и у населения", - заявил Мамин.

Премьер пообещал, что "никаких проблем с обеспечением электроэнергией в Казахстане не будет".

"Все будет обеспечено из собственных производств", - пояснил он.

Ранее власти Казахстане не исключали закупку электроэнергии из России.

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