Собянин сообщил об улучшении эпидобстановки в Москве

Снижение заболеваемости коронавирусом в Москве фиксируется вторую неделю подряд, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин, уточнив, что за минувшую неделю показатель опустился на 23%.

"Подводя итоги прошедшей недели, мы видим, что заболеваемость продолжает падать. Количество вновь выявленных заболевших снизилось на 23%, госпитализированных - на 19%. Это уже вторая неделя снижения заболеваемости и госпитализаций", - сказал он, отметив, что "это – хороший тренд".