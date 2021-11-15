В Москве аренда жилья подорожала на 50%

Этой осенью в Москве резко выросла минимальная цена аренды жилья.

В августе снять жилье в столице можно было за 20 тыс рублей, а октябре минимальная цена составила 30 тыс рублей, сообщили в компании "Инком-Недвижимость", пишет "Интерфакс".

Опуститься к летним показателям цены могут только при наличии факторов, способных спровоцировать отток арендаторов из Москвы. При этом с начала 2021 года предложение сократилось на 32%, за двенадцать месяцев - на 47%. Эконом-жилье является дефицитным, предложение в два раза меньше спроса. Арендодатели, пользуясь ситуацией, повышают цены на 5-15% в том числе по ранее заключенным договорам.