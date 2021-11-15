Ника Вашакидзе: «Сотрудничество южнокавказских стран должно начаться с экономических выгод»

Программа Олега Кусова «Диалоги» - это разговор о ситуации на Кавказе. Гости программы - политики, политологи, общественные деятели, живущие в регионе и знающие ситуацию в своих странах изнутри. Более того, как показали первые выпуски, они компетентно разбираются в ключевых вопросах жизнедеятельности всего региона. «Диалоги» - это неожиданные вопросы и ответы, дискуссии.

Гость нынешнего выпуска – председатель политического совета партии «Европейские демократы Грузии», бывший заместитель министра иностранных дел ГР. Он представил общую картину, сложившуюся на Южном Кавказе в последнее время. Отвечая на вопросы ведущего, Ника Вашакидзе познакомил с позицией Грузии в отношении процесса интеграции стран региона и масштабных проектов сотрудничества в рамках различных форматов.