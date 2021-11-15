Применение Pfizer расширят в Казахстане
Глава правительства Казахстана Аскар Мамин сообщил о возможном расширении использования противокоронавирусной вакцины Pfizer.
"Ищем решение для того, чтобы другие категории граждан имели возможность получить эту вакцину", - сказал премьер, добавив, что правительство объявит о решении на этой неделе, пишет Sputnik Казахстан.
Напомним, что 10 ноября в Казахстан прибыли первые 4 млн вакцины Pfizer. В настоящее время препарат используется для вакцинации детей, беременных и кормящих женщин.