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Применение Pfizer расширят в Казахстане

Применение Pfizer расширят в Казахстане

Глава правительства Казахстана Аскар Мамин сообщил о возможном расширении использования противокоронавирусной вакцины Pfizer.

"Ищем решение для того, чтобы другие категории граждан имели возможность получить эту вакцину", - сказал премьер, добавив, что правительство объявит о решении на этой неделе, пишет Sputnik Казахстан.

Напомним, что 10 ноября в Казахстан прибыли первые 4 млн вакцины Pfizer. В настоящее время препарат используется для вакцинации детей, беременных и кормящих женщин.

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