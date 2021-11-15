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Хватает ли Георгиевску кислорода?

Хватает ли Георгиевску кислорода?

Главный врач больницы Георгиевска Татьяна Медова опровергла слухи о том, что в медучреждении не хватает лекарств и медицинского кислорода для больных коронавирусной инфекцией.

"Перебоев с подачей кислорода нет. Все пациенты в полной мере обеспечены лекарственными препаратами", - сказала она.

Она заверила, что сил больницы хватает для полного обеспечения развернутых ковид-коек.

В настоящее время в медучреждении функционируют 170 мест для пациентов с коронавирусом, 56 из которых оснащены кислородом. В больнице работают 12 концентраторов медицинского кислорода.

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