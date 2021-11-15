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В Петербурге QR-коды ввели в фитнесе и ЗАГСах

В Петербурге QR-коды ввели в фитнесе и ЗАГСах

В Санкт-Петербурге с 15 ноября действуют новые коронавирусные ограничения.

QR-код необходим жителям города для посещения бассейнов, фитнес-центров, развлекательных заведений, церемоний торжественной регистрации брака. В ЗАГС без QR-код отныне допускаются только молодожены.

Также QR-код, справка о перенесенном коронавирусе или медотвод требуются в Петербурге в кино, театрах, музеях, цирках, в домах отдыха.

С 1 декабря QR-коды введут для общепита и магазинов, кроме продуктовых и аптек.

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