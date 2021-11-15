Международный бизнес-форум стартовал в Баку

В Баку начал работу 25-й Международный бизнес-форум (International Business Forum – IBF). Он продлится три дня.

В мероприятии участвуют высокопоставленные государственные лица, представители международных организаций, инвесторы, предприниматели и бизнес-ассоциации из порядка 30 стран мира. Для участия в форуме из Турции прибыли 550 бизнесменов, также ожидаются предприниматели из других стран.

Форум призван ознакомить иностранных инвесторов с благоприятным инвестиционным климатом Азербайджана, создать двусторонние торгово-экономические отношения между странами, укрепить связи в области инвестиций и бизнеса. Кроме того, на форуме состоится презентация инвестиционных возможностей Карабаха.

"Этот форум является хорошей платформой для еще большего повышения инвестиционной привлекательности страны, развития малого и среднего бизнеса. Кроме того, форум поспособствует привлечению инвестиций в реализацию проектов на освобожденных территориях Азербайджана", - сказал на мероприятии министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он добавил, что на освобожденных территориях Азербайджана в настоящее время быстрыми темпами ведется восстановление. "Мы осуществляем в Карабахе крупные проекты, такие как создание промышленных парков, которые способствуют увеличению инвестпривлекательности региона", - указал министр.

В ближайшие пять лет, согласно стратегии развития, в Азербайджане будут реализованы проекты по развитию частного сектора.

"Мы будем рады видеть в стране в контексте реализации этой стратегии иностранные компании и инвесторов", - отметил Джаббаров.

В Азербайджане драйвером развития экономики Азербайджана является ненефтяной сектор, сообщил министр. По итогам 2021 года ненефтяной экспорт страны составит более 2,2 млрд манатов.

ВВП Азербайджана за девять месяцев 2021 года вырос на 6,2%, это на 1,4% больше чем за аналогичный период прошлого года. "В промышленном секторе за девять месяцев производство выросло на 14,2%. Мы уверены, что на этом форуме сектор промышленности Азербайджана привлечет новых участников и мы сможем еще больше увеличить эти показатели. Экспорт продукции, произведенной в промышленных зонах за девять месяцев текущего года, превысил 320,5 млн манатов", - расссказал Джаббаров.

Организаторами бизнес-форума IBF выступают Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства (KOBİA), Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) при поддержке министерства экономики Азербайджана и министерства торговли Турции.