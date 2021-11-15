На Ставрополье разгерметизировалась цистерна с аммиаком

Разгерметизация неэксплуатируемой цистерны с аммиаком произошла на предприятии "Невинномысский азот" в Ставропольском крае, проинформировали в ГУМЧС РФ по региону.

Уточняется, что ЧП произошло сегодня на территории АО "Невинномысский АЗОТ" на открытой территории произошла разгерметизация неэксплуатируемой цистерны с аммиаком емкостью 50 куб м. В настоящее время проводится охлаждение цистерны, пропуск оперативно ликвидирован работниками предприятия, горения нет.

В результате ЧП никто не пострадал, угрозы для жизни и здоровья населения нет.