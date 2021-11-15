Женщина с дочкой погибли в аварии в Костанайской области

Автоавария унесла две жизни в Костанайской области, где в дорожно-транспортном происшествии погибли женщина и ее 14-летняя дочь. Также пострадала девочка, она доставлена в больницу.

По данным alau.kz, инцидент произошел 13 ноября около 19.20 на 46-м км автодороги Костанай – Мамлютка.

Жительница Мендыкаринского района, управлявшая автомобилем марки LIFAN, не справилась с управлением, выехала на "встречку", где столкнулась с груженой автомашиной КамАЗ.

В полиции подтвердили, что погибшая женщина была матерью девочек.