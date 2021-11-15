"Саакашвили опасно везти в суд"

Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии вновь отказывается от доставки бывшего президента Михаила Саакашвили на очередное заседание в суд в целях безопасности, информирует ведомство.

Уточняется, что это связано с рисками для здоровья экс-лидера республики. "На данном этапе осужденный Михаил Саакашвили отказывается от существенной части лечения, его доставка на судебный процесс создает дополнительные риски для его здоровья", - говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.

Ранее сообщалось, что девять депутатов оппозиционной парламентской фракции "Единое национальное движение" - объединенная оппозиция "Сила в единстве" объявили голодовку с требованием перевести Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику.