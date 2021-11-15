Число инфицированных коронавирусом в Грузии выросло на 1 820 за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние 24 часа увеличилось на 1 820. За отчетный период болезнь унесла 82 жизни.

Официальный сайт StopCov сообщает, что с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 785 911 случаев заражения.

Также за сутки вылечились 6 017 человек, с начала пандемии – 722 399. Скончались 11 057.

"Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 9,03%, за последние 14 дней - 9,97%, за последние семь дней – 9,52%", - приводит данные Sputnik Грузия, уточняя, что к этому времени в стране сделано 2 048 393 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки - 1 874.