Вакцинация от коронавируса войдет в календарь прививок

В российский календарь прививок может быть включена вакцинация от COVID-19, соответствующий законопроект "О внесении изменения в ст. 9 ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" может быть принят до конца 2021 года, пишут "Известия".

"С технической и юридической точек зрения сегодня законопроект готов к принятию во втором и третьем чтениях. Думаю, что в ближайшее время мы его рассмотрим", - сообщил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

По его словам, законопроект определит порядок финансирования вакцинации. "Сегодня деньги на прививочную кампанию населения России выделяются из резервного фонда правительства, после принятия этих норм они будут поступать из федерального бюджета", - уточнил он.

Согласно проекту, прививка от коронавируса может стать обязательной для людей, занятых в медицине, образовании, торговле.

Рассмотрение законопроекта намечено на ноябрь.

В России вакцинация от коронавируса уже является обязательной для отдельных категорий граждан, соответствующие постановления приняли порядка 40 регионов.