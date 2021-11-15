В Казахстане похолодает до минус 20 градусов

Казгидромет сообщил о приходе морозной погоды на территорию Казахстана в ближайшие дни.

"С атлантическим циклоном и с прохождением атмосферных фронтов, на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – осадки (дождь, снег), в северных регионах в виде снега, туман, гололед, а также порывистый ветер с метелью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 17-18 ноября на юге и юго-востоке страны выпадут сильные осадки, 18 ноября на западе республики осадки прекратятся.

Синоптики подчеркнули, что на северо-западе ночью температура опустится до минус 12-17, днем до 7-12 мороза, на севере и в центре ночью до минус 13-20, днем до 5-15. Кроме того, на востоке ночью до минус 6-18, днем до 1-10, на юге ночью до минус 5-13, днем до минус 5 - плюс 5.