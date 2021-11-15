Российские власти ищут способ сдержать цены на сахар и растительное масло

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко дала поручение Минсельхозу, Минпромторгу, Минэкономразвития и ФАС подготовить предложения по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное, пишет ТАСС.

"С учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие представьте в правительство Российской Федерации аналитическую информацию по прогнозу внутренних цен на сахар белый и масло растительное, а также согласованные предложения, направленные на недопущение роста цен на указанную продукцию", - говорится в поручении.

С 20 декабря 2020 года в России действовали соглашения ведомств, производителей и ритейлеров о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашение по ценам на сахар действовало до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года.