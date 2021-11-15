АТОР: чартеры сделали туры в Египет дешевле на 50%

Туры из России в Египет подешевели до 50% после запуска чартерных рейсов, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет ТАСС.

"Благодаря появлению чартеров с 9 ноября стоимость туров на направлении на низкие и ближайшие даты снизилась на 30-40%", - уточнила она.

Ломидзе добавила, что на некоторые даты туры в Египет стоят сейчас вдвое дешевле, чем в сентябре этого года.

Чартерное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом возобновлено с 9 ноября. Египет является главным направлением на конец ноября и декабрь. Популярность египетских курортов может привести к дефициту мест размещения.