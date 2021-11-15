В Ставрополе завершилась перепись населения

В Ставрополе завершилась Всероссийская перепись населения, проходившая в краевой столице с 14 ноября. В пресс-службе администрации краевой столицы отметили, что перепись шла с соблюдением всех мер безопасности, в том числе эпидемиологических.

Сообщается, что для временных переписных участков подготовили и оборудовали 136 охраняемых помещений, также в городе действовали 824 переписчика. Им был обеспечен транспорт.

Уточняется, что переписчики совершали не только поквартирные обходы, но также посетили тех, кто проживает в учреждениях социального обслуживания. При этом более 20% жителей краевой столицы переписались без чьей-либо помощи на сайте Госуслуг.