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Число пострадавших от землетрясения в Иране возросло

Число пострадавших от землетрясения в Иране возросло

В результате сильных подземных толчков на юге Ирана пострадали 99 человек, сообщает агентство ISNA со ссылкой на медиков.

Так, работник медицинского университета Хормозгана Фатима Нурузьян заявила, что 10 человек находятся в больнице, еще 88 раненых отпустили домой после оказания медицинской помощи. 

Напомним, что два сильных землетрясения магнитудой 6,1 и 6,3 потрясли Юг Ирана в воскресенье. Эпицентр располагался в 60 км от города Бендер-Аббас в провинции Хормозган.

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